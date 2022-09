lido balestrate

Uno stabilimento balneare in odor di mafia in una delle spiagge più estese della provincia di Palermo:

Balestrate. I carabinieri della compagnia di Partinico e la Guardia costiera di Terrasini hanno sottoposto

a sequestro preventivo il lido “Le vele”, uno dei sette stabilimenti che si trovano sul litorale balestratese.

L’indagine è nata in seguito ad una interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Palermo nei confronti

della società “Le vele beach service” che in passato ha gestito il lido.

Il provvedimento del prefetto aveva revocato automaticamente la concessione demaniale marittima da parte dell’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente nei confronti dei fratelli Michele e Giuseppe Nangano, imprenditori palermitani a capo della società raggiunta da interdittiva. Secondo i carabinieri, Giuseppe Nangano, per proseguire nell’esercizio dell’attività, avrebbe estromesso dalla vecchia azienda il fratello Michele, ottenendo così una nuova autorizzazione per il 2020.

Le ipotesi di reato che adesso gli vengono contestate sono quelle di occupazione di area demaniale, invasione di terreno o edifici pubblici e truffa aggravata ai danni di enti pubblici. Nel 2016 i fratelli Michele

e Giuseppe Nangano subirono anche un attentato incendiario. Proprio il lido “Le vele”, situato sul lungomare Felice D’anna di Balestrate, era stato dato alle fiamme pochi giorni prima dell’apertura estiva.

All’epoca fu accertata la matrice dolosa dell’incendio, ma le indagini non riuscirono a trovare alcun colpevole.

I fratelli Nangano sono molto conosciuti nel quartiere palermitano di Brancaccio. Lo zio, Francesco Nagnano, fu assassinato a Palermo il 16 febbraio 2013 con 5 colpi di pistola. Francesco Nangano era stato assolto da tutte le accuse e aveva ottenuto un risarcimento di 270mila euro per ingiusta detenzione.