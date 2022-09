Inferno di fuoco ad Altofonte, brucia Rebuttone e il Palermitano

Notte di fuoco tra Altofonte e Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, ma anche a Carini e in varie località della provincia. Le fiamme sarebbero tutti di origine dolosa e si sono sviluppati in breve tempo a causa del vento meridionale che spirava ieri sera.

Uno degli incendi più gravi ha riguardato l’area di contrada Rebuttone, ad Altofonte, dove ancora questa mattina il fuoco non è stato spento. Per arginare il rogo è stato necessario l’intervento di mezzi aerei. Sul posto anche diverse squadre di terra di vigili del fuoco, corpo forestale e volontari di Protezione civile arrivati dal Dipartimento regionale.

Un grosso incendio ha interessato anche contrada Brancaccio e a Montagna Longa, a Carini. Questa mattina anche qui sono arrivati i Canadair.

Brucia però tutto il Palermitano, roghi hanno interessato anche la zona delle Madonie, Termini Imerese in particolare. Ed ancora incendi su Misilmeri, Partinico, Borgetto, Bolognetta, Marineo e Giuliana.