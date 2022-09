Drammatico incidente stradale sulla SS117, una persona è morta

Tragico incidente stradale sulla Strada statale 117. Un’altra vittima sulle strade dell’isola falcidiate da inidenti gravissimi nelle ultime settimane. L’ennesimo tragico impatto si è verificato sulla strada statale 117 bis, la Caltagirone-Piazza Armerina. Una persona ha perso la vita.

E’ stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso oltre a quello dei carabinieri di Caltagirone e dei sanitari del 118. Purtroppo però la persona coinvolta non ce l’ha fatta.

“A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 63 – fa sapere l’Anas -è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 117 Bis “Centrale Sicula”, a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Nell’incidente, che ha coinvolto due veicoli, una persona è deceduta. Il traffico è deviato tra il km 62 e il km 64 con segnalazioni in loco. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Negli ultimi anni la Statale 117 bis è stata teatro di diversi gravi incidenti. Nel luglio 2019, all’altezza del parco Ronza, uno scontro frontale tra una Opel ed una Golf, causò la morte di un giovane di 26 anni e il ferimento di altre quattro persone. Anche in quel caso entrò in azione l’elisoccorso e fu proprio il trasporto urgente in ospedale che il ragazzo morì.