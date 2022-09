Dramma a Bisacquino, i carabinieri di Corleone trovano insegnante senza vita

Giallo a Bisacquino, in provincia di Palermo, dove un insegnante di Ribera, in provincia di Agrigento, di 53 anni è stato trovato senza vita. Di lui non si avevano notizie da ieri e oggi il ritrovamento.

L’uomo, secondo quanto denunciato dalla moglie ai Carabinieri della Tenenza di Ribera, sarebbe uscito con la sua auto per raggiungere il posto di lavoro, una scuola di Bisacquino, ma ha fatto perdere le sue tracce.

Il 53enne è stato trovato morto oggi dai Carabinieri di Corleone che si stanno occupando delle indagini. Al momento non si conosco le cause del decesso e proseguono le indagini dei militari.