Emozioni tra rocce e acqua Lo spettacolo dell’Alcantara

Il Parco dell’Alcantara. È la testimonianza della natura prettamente vulcanica dell’isola

I

l Parco dell’Alcantara è la testimonianza della natura prettamente vulcanica dell’isola e rappresenta una delle mete preferite per una escursione. La sua storia è infatti oggetto di analisi e approfondimenti e tante, tantissime domande tale è la portata dell’argomento. E le gole dell’Alcantara rappresentano da sempre lo «spettacolo» principale con le acque e le rocce. Esplorarle significa perdersi in uno spettacolo unico e che avvalora le tesi sull’origine della nostra terra. Secondo gli studiosi, l’origine di queste grotte è legata a un piccolo vulcano a nord dell’Etna che eruttò in epoca remota facendo scendere fino in mare una enorme quantità di lava. Il suo percorso fu seguito da un corso d’acqua.

C’è un fiume che nasce oltre i mille metri di quota e scorre per circa cinquanta chilometri in un meraviglioso gioco e in un suggestivo scenario che solo la natura riesce a regalare in tutta la sua grandiosità.

La Sicilia è anche questo spettacolo. Qualcosa di incantevole, che stupisce e affascina attraversando tempo e generazioni. Siamo tra le province di Messina e Catania, parliamo del parco fluviale dell’Alcantara, che prende il nome dal fiume.

Un grandioso itinerario, quello che percorre il fiume che nasce nei Monti Nebrodi, nelle vicinanze di Floresta, e sfocia nei pressi di Capo Schisò. Un lunghissimo percorso, che appassiona studiosi ma anche amanti dell’avventura e innamorati della natura e di questa splendida terra che è la Sicilia.

Le due pareti che stringono l’acqua quasi come fosse una lingua si ergono per oltre cinquanta metri e rappresentano un’attrazione unica per visitatori che arrivano alle gole dell’Alcantara da tutto il mondo. Uno spettacolo della natura che maestosa e forte mostra i suoi muscoli in quella che è un’attrazione da non perdere e che nella città di Motta Camastra mostra la risalita del letto del fiume in un suggestivo angolo che rappresenta una tappa nel lungo percorso dell’Alcantara. Un viaggio, il suo, lungo cinquanta chilometri di fascino, storia, natura. Siamo in un angolo della nostra isola dove la terra stupisce. Uno spettacolo nello spettacolo. L’area, con la sua acqua pulita e le gole limpide, si è rivelata un ambiente favorevole per la fauna siciliana. Tra i mammiferi si trovano esemplari come il Ghiro, il Topo campagnolo siculo, il Riccio, l’Istrice e il Coniglio, ma anche esemplari più rari, come il Gatto selvatico, la Donnola e la Martora. Trasferendoci sulla foce dell’Alcantara, invece, è possibile avvistare i rapaci del calibro del Falco pellegrino e dell’Aquila reale, mentre fra i notturni il Gufo comune e il Barbagianni. Nei tratti aperti del fiume trova dimora il Pendolino, che si caratterizza per il suo nido a forma di fiasco, e l’Occhione. Presenti anche alcune specie limicole, cioè che si nutrono di invertebrati, come il Mignattaio e il Cavaliere d’Italia. Nelle aree più inaccessibili, infine, si trova anche una particolare sottospecie endemica della Sicilia: il Codibugnolo, un piccolo uccello dai colori bianco e nero.