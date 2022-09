È scomparso a soli 41 anni il palermitano Alberto Ferreri, affetto da tempo da leucemia. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Alberto era un collaboratore dell’emittente televisiva e online Feel Rouge. Era un uomo che si dedicava allo sport e aveva giocato a calcio a 5. Lascia la moglie e una figlia di 4 anni.

“Una persona meravigliosa, un animo buono. Un uomo sempre disponibile, educato e speciale. Ha lavorato insieme a me per alcuni eventi. Mancherà a tutti noi”. Questo il ricordo di Carlo Valenti, uno dei suoi amici più stretti, che ha scelto di condividere uno scatto insieme all’amico scomparso sui social.

Sui social sono centinaia i commenti e i messaggi lasciati in ricordo di Alberto Ferreri. “Che vita ingiusta, una bravissima persona”, scrive Giuseppe. “Mi dispiace tantissimo – commenta un altro amico su Facebook – perdiamo una persona splendida e solare”.