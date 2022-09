Muore il parente 90enne al Civico di Palermo, decine di familiari devastano il reparto

Scene di follia ieri notte all’ospedale Civico di Palermo nel reparto di Prima medicina. Decine di familiari di un paziente deceduto hanno devastato arredi e oggetti presenti in reparto alla notizia della morte del congiunto. Medici, infermieri e sanitari hanno rischiato il linciaggio in seguito alla morte di un uomo di 90 anni per l’irruzione di decine di familiari del paziente. Un vero e proprio inferno, placato solo dall’arrivo della polizia.

Decine di atti violenti

È la sigla sindacale Fials che torna a esprime “forte preoccupazione per l’escalation di atti di violenza che si sta registrando in ospedale, dove è ormai abitudine sfogare il proprio dolore contro gli operatori sanitari che altro non fanno che il proprio dovere”.

Rotta anche la statua della madonnina

Il sindacato racconta quanto avvenuto al Civici. “Ieri gli operatori sanitari presenti, medici e infermieri, sono stati oggetto della rabbia dei parenti del paziente deceduto. Decine di persone hanno superato la portineria e la vigilanza salendo al secondo piano e distruggendo persino la statua della Madonna che c’era in sala d’attesa. Solo per pura coincidenza gli operatori sanitari sono rimasti illesi. Chiediamo alle Istituzioni che vengano adottate misure urgenti per tutelare il personale prima che accada il peggio”.

Troppe aggressioni

L’ultimo episodio di violenza al Civico risale al 22 agosto quando si è verificata un’aggressione ai danni dei tecnici del reparto di Radiologia. In quell’occasione i parenti di un paziente defunto si sono scagliati contro il personale con gravi minacce del tipo “così come è morto mio padre, dovete morire anche voi”.