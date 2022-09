La regina Elisabetta è gravissima, i quattro figli al suo capezzale

La Regina Elisabetta in gravi condizioni di salute. Il Regno Unito è al momento in apprensione visto l’aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta. La conferma arriva da Buckingham Palace. La regina d’Inghilterra era stata già costretta ieri a rinunciare a una riunione virtuale. Oggi le sue condizioni si sono aggravate e la famiglia si è riunita a palazzo al suo capezzale.

Come sta la regina Elisabetta?

“In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica”. Quasta la comunicazione ufficiale dal palazzo. La corte precisa che Sua Maestà resta “a riposo a Balmoral” e che i suoi familiari più stretti, a partire evidentemente dall’erede al trono Carlo, sono stati informati.

Dopo a notizia dell’aggravamento delle condizioni di Elisabetta II, tutti e 4 i figli sono giunti al suo cospetto, nella residenza scozzese di Balmoral. Sono tutti al suo capezzale. Lo riportano i media inglesi, precisando che – dopo l’erede al trono Carlo, giunto per primo assieme alla consorte Camilla – sono arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e quartogenito della sovrana e del defunto principe Filippo. Edoardo è accompagnato dalla consorte Sophie, nuora assai vicina a Elisabetta II in questi ultimi anni. Confermato inoltre l’arrivo del principe William, nipote della regina e secondo in linea di successione dopo suo padre Carlo.

A conferma dell’attenzione di tutto il mondo su quanto sta accadendo a Balmoral il sito della famiglia reale è andato in tilt dopo che è stata diffusa la notizia di un aggravamento di salute per la regina Elisabetta. Sui monitor è apparso un messaggio di errore che diceva: “Gateway time-out”. La TV inglese, la Bbc ha interrotto la programmazione del suo primo canale per trasmettere continui aggiornamenti sulla sovrana.

“L’intero Paese è profondamente preoccupato per le notizie giunte da Buckingham Palace” sulle condizioni di Elisabetta II, ha dichiarato Truss. “I mie pensieri e i pensieri di tutto il popolo del Regno Unito sono per sua Maestà la Regina e per la sua famiglia in questo momento”, ha aggiunto. Toni analoghi dal presidente della Camera dei Comuni, Lyndsay Hoyle, che ha detto in aula di essere “certo di esprimere i voti di tutto il Paese” nel manifestare l’auspicio che la sovrana possa riprendersi.