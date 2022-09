Bolletta da incubo per panificio di Palermo, tragica decisione: chiusura e cassa integrazione

Il caro bollette continua a mietere vittime e a Palermo iniziano ad annunciare la chiusura anche le aziende storiche. L’annuncio del titolare del panificio Quartaro di viale Regione Siciliana suona come una sconfitta delle istituzioni.

Il titolare del panificio palermitano annuncia la sospensione dell’attività di produzione di pane a partire dal primo di ottobre a causa dell’aumento dei costi di produzione dovuti all’aumento delle spese energetiche. Da una fattura di febbraio scorso di circa 3.600 euro, l’attività si è vista recapitare a luglio una bolletta di oltre 27.000 euro. Da qui l’annuncio della chiusura.

“Ad Agosto malgrado l’adeguamento dei prezzi di vendita non siamo riusciti a far quadrare il conto economico dell’azienda (i costi dell’energia, del gas e delle materie prime sono aumentati in modo sproporzionato). Gli incassi sono risultati inferiori alle spese. Pertanto l’azienda sta valutando l’ipotesi di chiudere dal 1 ottobre e mettere il personale in cassa integrazione, per azzerare i costi di gestione e riaprire non appena chi di competenza avrà adottato le giuste misure di sostegno per fare ripartire le aziende. Ci scusiamo per la tragica decisione ma è dovuta alla sopravvivenza, grazie”.

Una situazione, quella dell’aumento dei prezzi di luce e gas, che sta portando allo stremo famiglie e imprese. Intanto la politica, denunciano le associazioni di categoria, sembra non voler affrntare il problema.