Tenta di uccidere la zia e le taglia un dito, 52enne arrestato dopo una caccia all’uomo

Un uomo di 52 anni è stato arrestato questa mattina a Furnari, in provincia di Messina, con l’accusa di tentato omicidio della zia e resistenza a pubblico ufficiale. Per fermare l’uomo, fuggito nelle campagne, è stato necessario l’utilizzo del taser da parte dei militari.

L’uomo, un 52enne con problemi psichici, è stato portato nel carcere di Barcellona Pozzo di gotto dopo un’operazione dei carabinieri scattata questa mattina. Una vera e propria caccia all’uomo che ha coinvolto numerosi militari.

Questa mattina l’uomo ha tentato di uccidere la zia usando un coltello di circa 40 centrimetri di lunghezza. La donna è rimasta gravemente ferita a un arto mentre l’uomo ha si è dato alla fuga. I militari hanno così avviato le ricerche dell’uomo che aveva fatto perdere le proprie tracce nelle campagne. Dopo qualche ora però, i Carabinieri sono riusciti a rintracciarlo.

Alla vista dei Carabinieri, l’uomo, ancora armato di coltello, è andato in escandescenze e ha tirato l’arma nei confronti dei militari intervenuti che si sono visti costretti a ricorrere a taser per bloccare l’esagitato. L’uomo, dopo la visita da parte dei sanitari, è stato condotto in carcere. La zia, vittima dell’aggressione, invece, è stata ricoverata in ospedale e medicata per lesioni da arma da taglio in più parti del corpo, con amputazione dell’ultima falange di un dito della mano destra.