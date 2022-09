Scontro aereo-ape all’aeroporto di Trapani, volo cancellato e famiglia risarcita

Un areo si scontra con un’ape e il volo viene cancellato. Una famiglia risarcita di 1000 euro. Una mamma con i suoi tre figli hanno ricevuto il risarcimento dopo la cancellazione del volo Trapani-Roma del 14 agosto 2020 da parte della compagnia Albastar, che ha dato comunicazione del volo cancellato con poco preavviso.

Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Trapani, che, pochi giorni fa, ha condannato Albastar al pagamento di 1000 euro nei confronti dei passeggeri. Secondo la compagnia aerea la cancellazione è stata dovuta “all’introduzione di un’ape all’interno di un non identificato condotto del velivolo”

Secondo Italia Rimborso, “Albastar ha cercato di paragonare l’impatto con l’ape con quello di un uccello: nei casi di bird strike, infatti, essendo un evento eccezionale, non spetta la compensazione pecuniaria ricevuta, in questo caso, dalla famiglia. Il Giudice di Pace, appunto, nella sentenza evidenzia come non sia stata prodotto supporto probatorio sufficiente a dimostrare se effettivamente l’introduzione dell’insetto abbia potuto influire o meno sulla cancellazione del volo”.

“Il Giudice di Pace di Trapani – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso i passeggeri -, ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di volo cancellato, con i passeggeri che possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze eccezionali tali da non riconoscere quanto previsto dalla legge”.