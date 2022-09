Palermo, 26enne folgorato in barca da una scarica elettrica

Momenti di apprensione per le sorti di un ragazzo di 26 anni colpito da una forte scarica elettrica a Palermo.

Il giovane sarebbe rimasto folgorato nel porticciolo della Bandita mentre stava armeggiando la barca per una battuta di pesca. È ancora da ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, fatto sta che il 26enne è adesso in gravi condizioni dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica.

L’arrivo dei soccorsi è stato immediato. I soccorritori del 118 lo hanno trasferito in ambulanza all’ospedale Buccheri La Ferla, dove adesso si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, alla Bandita, sono arrivati anche i vigili del fuoco che sono intervenuti in supporto.

Sull’accaduto indagano i poliziotti del commissariato Brancaccio. Pare che a causare questa scarica sia stato il cavo per alzare il verricello elettrico. L’azione della salsedine, stando ai primi riscontri, avrebbe compromesso l’integrità della guaina che ricopre il verricello.