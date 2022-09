Incidente mortale e tragedia sulle strade siciliane, muore il 22enne Angelo Cannuni

A soli 22 anni ha perso la vita Angelo Cannuni a causa di un altro grave incidente avvenuto la scorsa notte. Ancora sangue sulle strade siciliane.

Il tragico incidente è accaduto intorno alle 22 a Saponara, in provincia di Messina, all’incrocio tra via Kennedy e via Sciascia. A perdere la vita il giovane Angelo Cannuni che era in sella ad uno scooter scontratosi con un’automobile. Il giovane, originario di Spadafora, ha compiuto un volo di alcuni metri a causa dell’impatto, la cui dinamica è ancora da stabilire.

Dalle prime analisi, sembra che il giovane si sia scontrato con la Grande Punto, che sarebbe poi finita in un terreno sottostante alla carreggiata dopo aver fatto un volo di 4-5 metri. Il conducente della vettura avrebbe infatti tentato di evitare lo scooter, senza però riuscirci. I soccorritori hanno provato a rianimare il 22enne, senza però riuscirci.

La donna al volante della Grande Punto, in stato di choc, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo. Le indagini, per fare luce sulla tragedia, sono a cura dei carabinieri della Stazione di Saponara, la Procura di Messina ha aperto un fascicolo e ha disposto l’effettuazione dell’autopsia sulla salma dello sfortunato ragazzo.

Su Facebook decine di commenti di cordoglio. Il giovane, che aveva frequentato l’Iits Majorana di Milazzo, si era poi iscritto a Scienze informatiche all’università di Messina.