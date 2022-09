Entra in mare e si accascia per un malore, il cane resta in spiaggia ad aspettarlo

Un uomo trovato morto che galleggia in mare. Sarebbe stato un malore improvviso a stroncare l’uomo che è stato trovato sena vita a Terme Vigliatore, in provincia di Messina. Il cane, amico fidato, è rimasto in spiaggia ad attendere il padrone che però non ha più fatto ritorno.

Questa mattina alcuni bagnanti hanno avvistato il corpo di una persona, un ottantunenne di Milazzo, che galleggiava in acqua. Dopo l’allarme dato dagli stessi bagnanti, si è capito che purtroppo per l’uomo ormai non c’era niente da fare.

Secondo il racconto di alcuni presenti, l’uomo era stato visto passeggiare in compagna del proprio cane, un pastore tedesco, rimasto in spiaggia in attesa del ritorno del padrone. Il ritorno però non è mai avvenuto visto che l’uomo, forse a causa di un malore, è morto dopo essere entrato in acqua. Sul posto, oltre al 118, anche gli uomini della Guardia costiera che stanno indagando sul caso insieme alla polizia municipale e ai carabinieri.

Il cadavere a una prima indagine non presenterebbe segni di violenze, un fatto che lascia ipotizzare la morte per cause naturali.