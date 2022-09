Un uomo di 64 anni è morto questa mattina a Messina a causa di un incidente stradale. Lo schianto mortale ha visto coinvolti un’automobile e una moto. A perdere la vita un uomo 64enne srilankese residente nel capoluogo peloritano.

L’incidente si è verificato in via Consolare Pompea, nei pressi dei cannoni di Pace, attorno alle 8.30. Inutili i soccorsi, l’uomo, al loro arrivo, era già privo di vita.

La Polizia municipale messinese indaga per ricostruire le dinamiche della tragedia stradale.

