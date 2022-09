Tragedia a Palermo, ragazza di 31 anni ha un malore e muore

PALERMO – Una giovane di 31 anni è morta questo pomeriggio mentre si trovava in bici in via Giulio Bonafede, una traversa di via Leonardo da Vinci, a Palermo. È Laura Spatola la giovane morta in modo improvviso per un malore.

Sposata il 24 luglio scorso, era mamma di due bambini. Secondo quanto si apprende, la ragazza stavo andando a prendere i figli in Via Tozzo, nei pressi di Via Casalini, quando si è improvvisamente accasciata al suolo.

Laura Spatola si trovava a bordo della bici quando si è sentita male ed è caduta. Alcuni passanti hanno immediatamente chiamati i soccorsi. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarla ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e della polizia municipale. E’ intervenuto anche il medico legale. Dopo l’ispezione sul corpo della giovane la procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per celebrare i funerali.

Oggi un’altra donna è morta nel Palermitano. La donna è stata trovata senza vita nel giardino della sua casa. LEGGI QUI