Gioco online: la Sicilia nella top 3 per l’apertura di conti in Italia

Gli ultimi anni hanno purtroppo spento gli ultimi aliti di alcune attività commerciali che già arrancavano per arrivare a fine mese, portando alla inevitabile chiusura. Tra gli esercizi più colpiti dalle restrizioni e della crisi economica spiccano i punti di gioco legale, attività chiave per questa filiera italiana.

I punti di gioco pubblico terrestre sono stati infatti quelli soggetti alle chiusure più prolungate: 166 giorni nel 2020 e fra i 151 e i 178 giorni nel 2021. In questo secondo caso, le restrizioni erano legate al colore delle singole regioni imposto dal governo – di qui la variabilità del dato – con la conseguenza che alcune hanno sofferto il criterio camaleontico delle chiusure più di altre. La nostra regione è stata, per tale ragione, una tra le più penalizzate dalle chiusure alternate durante l’emergenza sanitaria.

La pandemia è stata quindi una sorta di propulsore, ma non solo in termini negativi: c’è chi anche ha beneficiato della situazione e si tratta ovviamente del settore online, che per molto tempo è stato una delle poche fonti di svago a nostra disposizione.

E vale anche per il gioco pubblico, come emerge da alcuni studi di settore analizzati nel dettaglio da Gaming Report, che hanno fatto emergere come il Covid-19 abbia tirato la volata al comparto online del gioco, portandolo addirittura a sorpassare, sulla soglia del traguardo, il suo corrispettivo terrestre, un evento senza precedenti in Italia.

Il trend era già esistente: la crescita del gioco online è ormai costante dal 2014, ma la pandemia le ha impresso una nuova accelerazione, che ha consentito al gioco a distanza di migliorare la propria incidenza nella raccolta e nel gettito erariale. E secondo il Libro Blu ADM 2020, la Sicilia si configura come una delle protagoniste di questo risultato, piazzandosi fra le prime tre regioni nella classifica delle aperture di conti di gioco (11,82%) nell’anno 2020.

Anche se secondo alcuni pareri si vivrà una controtendenza, il gioco online mantiene la sua parabola positiva e, salvo per alcuni giochi che suscitano più interesse dal vivo, come ad esempio il bingo – gli utenti che si sono approcciati alla comodità del canale online difficilmente lo lasceranno andare.

È possibile che il comparto del gioco pubblico sia giunto a un punto di equilibrio: che abbia finalmente trovato la giusta armonia fra le sue due anime e che addirittura si possa raggiungere un compromesso di gioco che preveda un modello integrato delle due modalità.