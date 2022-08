Schianto moto-auto, un ferito in codice rosso a Palermo

PALERMO – Un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa sera a Palermo.

Grave un uomo di 51 anni

L’incidente, avvenuto in viale Lazio, all’angolo con via Lombardia, in direzione di viale Regione Siciliana, ha coinvolto una moto e un’automobile.

Nello scontro sono rimaste ferite, in maniera non preoccupante anche due donne che erano su un’utilitaria.

L’uomo in codice rosso in ospedale

Ad avere la peggio però è stato il motociclista che è rimasto gravemente ferito. È stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Anche le due donne sono state portate al pronto soccorso per i controlli del caso. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili urbani della sezione infortunistica.