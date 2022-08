Palermitano rapina medici, infermieri e studenti di Policlinico e Civico, in carcere

PALERMO – La Polizia ha arrestato Giacomo Fiorentino, 27 anni, accusato di diverse rapine ai danni di medici, infermieri e studenti nei viali del Policlinico e dell’ospedale Civico e nelle vie limitrofe agli ospedali.

Il giudice ha deciso il carcere per il palermitano in seguito alle indagini condotte dalla squadra mobile di Palermo che ha ricostruito almeno dieci colpi messi a segno tra il 21 ed il 30 luglio.

In alcuni casi le vittime sono state scortate fino al bancomat sotto la minaccia delle armi. In alcuni di questi colpi Fiorentino avrebbe sottratto le carte bancomat per acquistare sigarette, abbigliamento e persino dolci in una pasticceria.

Le rapine di cui è accusato

Lo scorso 21 giugno ai danni di uno studente in zona Policlinico. L’8 luglio ai danni di uno studente in zona Ernesto Basile. Il 10 luglio ai danni di un passante in C.so Tukory. Il 15 luglio in danno di uno studente in via Gaspare Palermo. Il 16 luglio in danno di uno studente all’interno del quartiere “Villaggio S.Rosalia”. Il 19 luglio in danno di un impiegato in zona “Policlinico”. Il 21 luglio in danno di un infermiere in zona “Policlinico”. Il 26 luglio in danno di uno studente, nel quartiere “Villaggio S.Rosalia”. Il 30 luglio in danno di uno studente in zona “Civico”. Il 30 luglio in danno di un infermiere in zona “Policlicnico” ;

L’uomo sarebbe responsabile anche di altre rapine al vaglio della magistratura. Le indagini dei poliziotti si sono avvalse di riscontri testimoniali, della visione delle immagini di videosorveglianza private.

L’indiziato avrebbe complessivamente sottratto circa 4500 euro e un I-phone di ultimissima generazione che l’indagato avrebbe sottratto ad una delle vittime, sprovvisto di bancomat e non soddisfatto del contante che il ragazzo era riuscito a dargli.