Incidente sulla A1, muore siciliano

Tragedia sull’autostrada A1. Un uomo di origini siciliane di 56 anni è morto la scorsa notte in territorio di Paliano, nel nord della provincia di Frosinone.

M.L., originario di Santa Teresa Riva, in provincia di Messina, viaggiava a bordo di un’Audi diretto in Germania, dove vive. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale in A1, ha perso il controllo della berlina ed è finito contro un tir.

La salma dell’uomo è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone.

Il drammatico incidente nel quale è rimasto ferito anche l’autista del tir come detto si è verificato questa notte, mercoledì 31 agosto, all’altezza del km 599 dell’Autostrada del Sole, in direzione di Roma tra i caselli di Anagni e Colleferro ma in territorio del comune di Paliano.

Sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. Inutili i soccorsi per la vittima.