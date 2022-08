Ecco i problemi di cuore risolti dal dating online

Fino a pochi anni fa, per trovare un nuovo partner bisognava uscire di casa e conoscere gente nuova, magari frequentando un po’ di vita notturna oppure facendosi presentare qualcuno da amici e colleghi.

Le app di dating sono la soluzione perfetta per chi non vuole (o semplicemente non può) conoscere facilmente dei nuovi potenziali partner, perché rende più semplici gli incontri sotto moltissimi punti di vista.

Siti online: un posto sicuro per persone insicure

Un po’ per colpa dei canoni estetici imposti, un po’ a causa della pressione sociale, alcune persone non riescono facilmente a conoscere dei potenziali partner con i metodi tradizionali.

Molti, inclusi i giovanissimi, si sentono insicuri riguardo il proprio aspetto fisico, in particolare gli uomini e le donne spesso additati come più formosi e robusti di quanto dovrebbero. Il mondo di Internet, per fortuna, è così bello proprio perché è vario: esistono infatti dei siti di incontri per BBW in cui le persone rotonde vengono apprezzate e ammirate come chiunque altro, senza imbarazzi o commenti inappropriati.

L’insicurezza non deve comunque essere un motivo per fingersi più giovani, più attivi o semplicemente diversi da quel che si è: pertanto, vietato il fotoritocco pesante o le foto profilo che includono solo i primissimi piani, evitando così di mostrare la figura nella sua interezza. Meglio farsi conoscere per come si è davvero, entrando così in contatto con persone realmente interessate alle BBW.

Poiché non è solo una questione di peso o di aspetto, alcune persone sono particolarmente timide e non riescono facilmente ad approcciare altri single in cerca di una storia. La paura di un rifiuto, l’assenza di vita sociale o la scarsa autostima sono dei pericolosi deterrenti per una vita romantica o sessuale appagante. Le app d’incontri riescono ad aggirare questo problema, permettendo di contattare solo persone effettivamente single e alla ricerca di una storia.

Prima di contattare qualcuno, è possibile stabilire la potenziale compatibilità in base ai gusti e all’aspetto fisico, usando qualche affinità in comune proprio per rompere il ghiaccio.

L’approccio iniziale non deve destare troppa preoccupazione, perché si ha la possibilità di contattare più persone insieme; inoltre, è possibile chattare a lungo e sentirsi con chiamate e videochiamate prima di vedersi di persona, arrivando più preparati al primo appuntamento.

App di dating: comode per risparmiare tempo

Uscire e conoscere persone nuove richiede un discreto investimento di tempo e denaro: bisogna avere una serata libera (e magari qualche amico o amica disposto a uscire), vestirsi bene e farsi belli, scegliere un locale alla moda e pagare una o più consumazioni.

Così, però, non c’è alcuna garanzia di conoscere davvero un potenziale partner: è possibile infatti imbattersi in persone sgradevoli, impegnate o magari non interessate.

Molte persone, per via del lavoro o degli impegni familiari, non hanno mai il tempo di uscire di casa e frequentare amici nuovi: i genitori anziani, i figli piccoli, gli orari lavorativi irregolari, sono tutti fattori che possono ridurre di parecchio il tempo libero.

Le app d’incontri, che in genere costano molto meno di una serata fuori, consentono anche alle persone più impegnate di contattare velocemente altri utenti che magari sono nella stessa situazione. Basta un telefono (o un computer) connesso a Internet per avvicinare le persone con messaggi e telefonate. Molte app e siti consentono non solo di mandarsi messaggi, ma anche di scambiarsi foto, piccoli video, emoji e videochiamate.

Il dating online può essere anche un salvagente per tutte quelle coppie un po’ annoiate, con la voglia di esplorare nuove dimensioni dell’intimità insieme ad altre coppie o single avventurosi. Esistono infatti dei siti appositi dove conoscersi e approfondire la conoscenza prima di scatenarsi in privato.

Dating inclusivo per tutti i generi e orientamenti

Sebbene molte app di dating siano perlopiù dedicate agli utenti etero cisgender, parecchi siti sono perfettamente adeguati anche per i membri della comunità LGBTQA+. Alcune applicazioni, invece, sono dedicate esclusivamente a loro.

Le app di dating sono un ottimo metodo per conoscere altre persone con gli stessi interessi romantici senza dover fare coming out con tutti i propri conoscenti. Inoltre, sono una valida alternativa per le persone che abitano in città relativamente piccole, in cui non esistono bar o discoteche dedicate alla comunità LGBTQA+.

Amore a distanza? Nessun problema

Gli studenti fuori sede e i lavoratori pendolari potrebbero voler conoscere un partner più o meno stabile nel posto dove studiano o lavorano; altri ancora, invece, potrebbero essere aperti alle relazioni a distanza, per via della grande libertà che questo tipo di rapporto procura a entrambi i partner.

Le app di incontri permettono di conoscere persone che forse non si sarebbero mai potute incontrare altrimenti, accorciando le distanze al minimo grazie alla messaggistica istantanea e alle videochiamate.

Chi accetta volentieri l’idea di un partner lontano può tranquillamente ampliare il raggio di ricerca e ottenere match con persone che vivono a parecchi chilometri di distanza; la comunicazione, importante per tutte le coppie (soprattutto quelle a distanza) può essere favorita egregiamente dall’uso delle app di dating e ai sistemi di messaggistica integrati.