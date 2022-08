Frutto le resta in gola e non respira, salvata da soccorritore con manovra di Heimlik

Frutto le resta in gola e non respira, salvata da soccorritore con...

Una manovra eseguita con coraggio e determinazione ha salvato una donna che non respirava più dopo aver mangiato un frutto.

È accaduto all’interno di un supermercato di Bagheria, in provincia di Palermo. Una donna si era recata al supermercato per fare la spesa e avrebbe mangiato un frutto esposto sul bancone per assaggiarlo. Qualcosa però è andato storto e il frutto le sarebbe rimasto bloccato in gola non dandole più la possibilità di respirare.

Per fortuna era presente all’interno del supermercato un autista soccorritore libero dal servizio, di 47 anni, che lavora presso l’ospedale di Termini Imerese. L’uomo si è subito premuto di tentate di salvare la malcapitato e le ha praticato la manovra di Heimlik. Dopo qualche istante, ha ripreso a respirare visto che provvidenziale è stato l’intervento del soccorritore che si è trovato nel posto giusto al momento giusto.

Per la donna non è stato richiesto nemmeno l’intervento del 118 visto che ormai il peggio era passato. Dopp aver ripreso a respirare regolarmente, ha ringraziato l’uomo che le ha evitato guai peggiori.