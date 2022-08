Concorsi all’Università di Palermo per 90 amministrativi a tempo indeterminato

L’Università di Palermo assume circa 90 amministrativi a tempo indeterminato con concorso pubblico. Sono quattro i bandi pubblicati da Unipa che danno il via alla procedura di concorso pubblico per titoli ed esami.

Il primo bando riguarda una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di categoria EP – posizione economica EP1 – a tempo pieno e indeterminato da destinare all’Area Ricerca e all’Area Terza Missione. Per partecipare servono Laurea, Laurea specialistica/magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, Diploma di laurea V.O. e abilitazione professionale o particolare qualificazione professionale inerente al posto messo a selezione.

Il secondo bando pubblicato oggi è per un concorso pubblico, sempre per titoli ed esami, per la copertura di 14 posti di categoria D – posizione economica D1 – a tempo pieno e indeterminato da destinare alle Strutture decentrate e uffici dell’Amministrazione Centrale. Per partecipare serve essere laureati.

Il terzo bando è per 60 posti di categoria C – posizione economica C1 – a tempo pieno e indeterminato da destinare alle Strutture decentrate e uffici dell’Amministrazione Centrale. Per parteciparvi serve un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il quarto bando avvia una selezioni pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 16 posti di categoria B – posizione economica B3 – a tempo pieno e indeterminato da destinare alle Strutture decentrate e uffici dell’Amministrazione Centrale. Le domande dovranno essere presentate tutte per via telematica, attraverso il sito dell’Unipa, entro il settembre 2022. Anche per questo concorso serve esser ein possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado più qualificazione professionale o attestato di qualifica

La domanda di partecipazione ai concorsi di Unipa deve essere presentata per via telematica utilizzando la piattaforma informatica reperibile sul sito dell’Ateneo. https://pica.cineca.it/unipa/