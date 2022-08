Muore a Palermo un giovane di 23 anni, lacrime e commozione per Alessio Campo

Alessio Campo aveva 23 anni. Il giovane è morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo 26 giorni di sofferenza. Aumenta il triste bilancio delle giovani vite spezzate sulle strade siciliane.

Il ragazzo coinvolto in un incidente

Alessio Campo, 23 anni, di Valderice in provincia di Trapani, si è spento dopo quasi un mese di ricovero in ospedale. Era stato vittima di un sinistro avvenuto a Fulgatore, in provincia di Trapani, il 3 agosto. La sua motocicletta aveva impattato contro un’automobile, facendo volare il giovane per diversi metri. Uno scontro molto violento che ha provocato lesioni alla testa e ai polmoni al 23enne.

La tragedia a Villa Sofia

In seguito ad una crisi respiratoria è morto a Villa Sofia, dove era stato portato viste le gravi condizioni in cui versava. Campo aveva compiuto 23 anni il 15 agosto, era già in ospedale.

Il dolore degli amici

Commosso il ricordo di chi lo conosceva. “Le parole non servono a niente in un momento di grandissimo dolore! Le nostre preghiere non hanno protetto il nostro leoncino”, commenta Anna Maria Croce, in uno dei tanti messaggi di cordoglio su Facebook. Anche il gruppo Amici di Valderice “si stringe al dolore della famiglia Campo”, mentre Giuseppe Maltese scrive: “Il cuore in lacrime per il dolore dovuto dalla morte di Alessio Campo non suggerisce parole idonee, anche se in ogni caso sarebbe difficili trovarle, davanti a un dramma familiare così grande”.

Una lunga scia di tragedia sulle strade

La provincia trapanese, dunque, piange un’ennesima vittima della strada a pochi giorni dalla morte di un ventenne protagonista di un incidente in Via Manzoni ad Erice.