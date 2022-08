Tragedia a Carini, schianto in moto: muore a 33 anni

Tragedia a Carini, in provincia di Palermo, dove è morto un ragazzo di 33 anni a causa di un incidente stradale.

La vittima è Roberto Sgroi, caduto in via Francesco Cangialosi.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo era q bordo di una moto quando, per cause ancora da accertare, è caduto dal mezzo. Nonostante indossasse il casco, ha subito un gravissimo trauma cranico che non gli ha lasciato scampo. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato in ogni modo di rianimarlo.

Sull’incidente avvenuto oggi a Carini indagano i carabinieri della locale compagnia.

Una domenica drammatica nel Palermitano

Un altro incidente mortale sulla statale Palermo-Agrigento è avvenuto oggi all’altezza di Villafrati. Nello scontro tra un’Audi e una moto Honda è morto Rosario Pagano, di 65 anni, di Ventimiglia di Sicilia. L’uomo è stato sbalzato dalla sella. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. I rilievi sono condotti dalla compagnia di Misilmeri. I mezzi sono stati sequestrati.