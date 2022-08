Lo schianto allo Zen e il dolore, Andrea Aiello stava per diventare avvocato

Stava per diventare avvocato Andrea Aiello. Avrebbe dovuto sostenere a giorni il secondo orale per la professione forense. La sua vita, invece, si è spezzata prematuramente questa notte all’altezza della rotonda che conduce al velodromo, a Palermo.

Uno schianto drammatico quello che ha ucciso il giovane palermitano. Avvenuto in piane notte – erano circa le 3 – nel quartiere Zen, in via Tasca Lanza di Scalea.

Andrea Aiello aveva 29 anni, inutile si è rivelato l’intervento del 118. I sanitari hanno solo potuto constatare il decesso del giovane una volta giunti sul luogo dell’incidente su cui adesso indaga la sezione Infortunistica della polizia municipale che sul posto ha effettuato i rilievi.

Commosso il messaggio della AGIUS, Associazione Giuristi Siciliani, in un post sui social. “Andrea Aiello sarebbe diventato certamente un Avvocato. Aveva superato brillantemente la prima prova orale, a breve avrebbe sostenuto la seconda. Andrea è stato strappato alla vita questa notte, a causa di un tragico incidente. Ai suoi familiari, ai suoi amici, il cordoglio di tutta AGIUS e di tutti i colleghi palermitani. Ciao Andrea”.