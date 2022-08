Incidente stradale lungo la Palermo-Sciacca, auto contro guardrail ad Altofonte

Incidente stradale questa mattina lungo la SS624 Sciacca-Palermo all’altezza di Altofonte. Perde il controllo e impatta il guardrail sulla corsia opposta.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente autonomo quello avvenuto questa mattina sulla SS624, lo scorrimento Palermo-Sciacca. Un automobilista ha perso il controllo dell’auto ed è andato a scontrarsi contro il guardrail sulla corsia opposta, sopra il tratto di corsia su piloni all’altezza di Altofonte.

Per fortuna in quel momento non transitavano altre vetture dal senso di marcia opposto. L’incidente autonomo non ha riportato feriti. Sul posto i Carabinieri e gli uomini dell’Anas per il ripristino della carreggiata.

Foto il Futuro dipende da te