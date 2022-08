Allerta meteo nel Palermitano, strade e sottopassi allagati a Palermo

Piove e a Palermo si allargano le strade. Questa mattina il capoluogo e i comuni in provincia di Palermo si sono svegliati sotto la pioggia e con il rombo dei tuoni. Nel capoluogo molte le strade colme d’acqua a causa di alcuni acquazzoni.

Il sistema di allerta messo a punto dall’Amap ha diramato un allerta rossa per possibile allagamento del sottopasso di viale Regione Siciliana all’altezza di via Belgio. Il sistema ha segnato una altezza dell’acqua pari a 24 centimetri nella corsia lato mare.

Avviso giallo invece per uno dei sottopassi all’incrocio con viale Lazio. Sono comunque diverse le strade che si sono trasformate in fiumi di acqua e rifiuti a Palermo che hanno provocato non pochi disagi alla circolazione stradale.

Per oggi la Protezione Civile Regionale ha emanato un bollettino di allerta per rischio meteo-idrogeologico e idraulico di colore giallo. Si attendono rovesci sparsi anche a carattere di temporale.

Nel pomeriggio il metro prevede temporaneo miglioramento del quadro meteorologico lungo le coste del basso versante tirrenico, nuovi acquazzoni o locali temporali su entroterra Nisseno, Agrigentino e Iblei.