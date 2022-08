Clima pazzo in Sicilia, nubifragio su Palermo e tromba marina alle Eolie VIDEO

Allagamenti a Palermo e una tromba marina alle isole Eolie, ieri pomeriggio a Stromboli. Un clima pazzo che annuncia il primo anticipo d’autunno in un agosto altalenante dal punto di vista meteo. IL VIDEO DELLA TROMBA MARINA ALLE EOLIE IN FONDO ALL’ARTICOLO

Tromba marina a Stromboli

Ieri pomeriggio al largo dell’isola eoliana è stata immortalata una spettacolare tromba marina a qualche miglio di distanza. Per fortuna il fenomeno non ha creato particolari danni. A Lipari invece sempre ieri pomeriggio la pioggia torrenziale ha creato diversi allagamenti in alcune zone dell’isola. Per fortuna da Stromboli, dopo la recente bomba d’acqua con il fiume di fango che ha danneggiato case e negozi e viuzze, non vengono segnalati nuovi danni o emergenze.

Questa mattina a Palermo diversi disagi

Come abbiamo già scritto in un precedente articolo di questa mattina, lungo le strade del Capoluogo sono stati diversi gli allagamenti. Momenti di apprensione soprattutto nei sottopassi di Viale Regione Siciliana dove si è accumulata dell’acqua, facendo scattare l’allerta del sistema di emergenza. Erano da poco passate le 6 quando per oltre mezzora soprattutto la zona nord della città è stata investita dalla pioggia battente. La polizia municipale, invece, ha provveduto alla chiusura del sottopasso di viale Regione Siciliana all’altezza di viale Lazio.

A Palermo diversi gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto in viale dell’Olimpo, in viale Cesare Brandi, in via Lanza di Scalea, in via San Lorenzo, nella zona dell’ospedale Cervello per soccorrere automobilisti rimasti con l’auto in panne.

Per oggi è allerta meteo

Sono previste precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie sulla Sicilia settentrionale ed orientale”. Già ieri sera alcune zone dell’Isola sono state colpite dai temporali. Un nubifragio ha colpito Messina e Milazzo allagando molte strade, mentre due trombe marine hanno sfiorato le isole Eolie.