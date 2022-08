La villa a Mondello infestata dai fantasmi, la proprietaria le dà una nuova vita

A Mondello c’è una casa “infestata” dai fantasmi che adesso vuole scrollarsi di dosso questa nomea che va avanti oramai da decenni. Sono tantissime le storie che ruotano attorno alla villa stregata di Mondello, dalla presenza di una donna che vaga solitaria, agli operai spinti da una scala, a due giovani innamorati, ora fantasmi, che vagano nelle ore notturne tra le stanze della casa. Queste e molte altre sono le storie che fanno della casa una vera e propria attrazione degli amanti del paranormale. Da oggi però quella casa sta per essere disinfestata.

Non si parla di Ghostbusters o roba del genere ma di una vera e propria rivoluzione che vuole attuare la proprietaria della villa, una architetta. Così la villa stregata di Mondello sta per tornare a nuova vita.

La villa in stile pompeiano si trova in viale Principe di Scalea, a Mondello Fu una delle prime ville costruite nella piana della borgata marinara del capoluogo e da sempre è stata oggetto di credenze popolari, leggende e storie legate al paranormale. Storie di fantasmi, di rumori sinistri e perfino aggressioni da parte degli ospiti invisibili, nei confronti di due operai che sarebbero caduti dalle scale durante alcuni lavori all’interno della casa. C’è anche chi racconta che due carabinieri sarebbero stati aggrediti da forze invisibili all’occhio umano.

Ma la vera protagonista dei racconti è una anziana signora sorridente. Dall’interno inviterebbe i passanti a entrare. Molti affermano che durante la seconda guerra mondiale vi si fosse insediato un gruppo di soldati tedeschi. Alcuni pensano che nella villa vi furono uccisi dei prigionieri innocenti, altri dicono che invece furono proprio i soldati a essere uccisi, forse da un gruppo di militari americani. Una versione più romantica, racconta di due giovani amanti che, ostacolati dal padre di lei, decisero di suicidarsi insieme all’interno della casa. Solo storie che però non hanno nessun fondamento.

Ora, come riporta Repubblica, l’architetta Rosa Maria Di Benedetto che ha ereditato la proprietà da uno zio e che nel 2019 ha deciso di restaurare la residenza senza stravolgerne l’assetto originario. “Qui gli unici abitanti siamo noi”, dice. Così la storia di questa casa, che non sarebbe mai stata disabitata in questi anni, sarebbe pronta a cambiare pagina. I lavori di restauro sono già stati completati a maggio dello scorso anno. Rosa Maria Di Benedetto adesso vuole rendere la villa fruibile al pubblico con visite guidate, mostre o presentazioni di libri. “Piccoli eventi culturali — dice l’architetta a Repubblica — che contribuiranno ad arricchire la sua storia, in modo tale che la fama infausta possa essere dimenticata per sempre”.