Vince 1 milione di euro giocando sempre gli stessi numeri, anziano fortunato in Sicilia

MARSALA – Gioca sempre gli stessi numeri e vince un milione di euro. La fortuna ha baciato un anziano di circa 70 anni di Marsala dove si è registrata una vincita record.

Nella città in provincia di Trapani, l’uomo ha vinto un milione di euro al Dieci e Lotto con una giocata di appena due euro. La vincita è avvenuta ieri. I presenti raccontano che l’uomo non poteva credeva ai suoi occhi. Per la prima volta in Italia si verifica l’estrazione di tutti i dieci numeri, c’erano state vincite con nove numeri, ma mai con dieci.

Ieri mattina un settantenne è entrato nella ricevitoria/tabacchi di Madonna dell’Alto Oliva 149, la ricevitoria è la numero 39, e lì ha fatto la sua solita giocata e atteso l’estrazione dei numeri. Poi è diventato pallido in viso dopo aver realizzato di aver vinto un milione di euro. “È una bravissima persona, che giocava da tempo sempre gli stessi suoi numeri”, dicono dalla ricevitoria.