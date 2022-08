Ultimo è in Sicilia, a Capo d’Orlando si rilassa tra granite e vista mare

Dopo le fatiche del tour, Ultimo si rilassa in Sicilia e mangia granita e brioche con vista sul mare di Capo d’Orlando. Così il celebre cantautore Ultimo, che spopola e fa il sold out negli stadi e nei palazzetti di tutta Italia, si sta rilassando in Sicilia, dopo le fatiche del tour. L’artista, in una delle sue storie pubblicate su Instagram, si gode una granita siciliana, con panna e brioche “col tuppo”.

La notizia si è sparsa velocemente a Capo d’Orlando, città della costa messinese, e la presenza del cantante non è passata inosservata. Niccolò Moriconi, che si esibisce sul palco con lo pseudonimo di Ultimo, ha scelto la Sicilia per qualche giorno di relax. Cena a ristorante con il suo agente, tra l’entusiasmo dei fan, poi il post social.

Un terrazzo con vista sulle Isole Eolie, brioche col tuppo, granita e panna. In sottofondo “Sapore di sale”, la celebre canzone di Gino Paoli che è stata ispirata proprio da una località siciliana: borgo San Gregorio, borgo marinaro di pescatori a cui si arriva percorrendo il litorale da Capo d’Orlando in direzione di Messina. Lungo la strada, si s incontrano scogli di tante forme diverse, con molte specie di flora e di fauna marina. Non tutti lo sanno, ma furono queste atmosfere a ispirare Gino Paoli.

A distanza di qualche decennio, anche Ultimo si lascia conquistare dal panorama di questi splendidi angoli di Sicilia. Il cantante ha cenato sabato 20 agosto in un locale del porto turistico Marina di Capo d’Orlando. Seduto a un tavolo con una splendida vista mare, intinge una “brioscia” nella panna, per poi gustare una granita (che, a giudicare dal colore, potrebbe essere al caffè). Non servono molte parole per descrivere questi momenti di relax: basta osservare la sua espressione, accompagnata dalle note del grande classico della canzone italiana, firmato da Gino Paoli.