Temporali in Sicilia, arriva la prima vera botta d’autunno dai Balcani

I temporali sono già in atto in Sicilia. Già da oggi in molte parti dell’Isola giornata di maltempo con ombrelli aperti al posto degli ombrelloni. Un violento temporale si è abbattuto sulla Sicilia orientale.

Il maltempo arriva dai Balcani

Così come spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, la posizione decentrata verso Ovest dell’anticiclone sta favorendo la discesa di correnti settentrionali su tutte le regioni. Il vento, principalmente di Maestrale, oltre a riportare un clima più accettabile su tutte le regioni, sta agevolando la formazione di un vortice che dai Balcani sta puntato le regioni meridionali.

Colpiti dal maltempo, che ha bruscamente abbassato di alcuni gradi la colonnina di mercurio, soprattutto Catania e in particolare l’Acese investito da un vero e proprio nubifragio.

Il maltempo durerà qualche giorno. Sempre secondo le previsioni de ilMeteo.it il clima in Sicilia resterà incerto, con nubi e temporali, per quasi tutta la settimana. Il sole dovrebbe tornare a tutto tondo domenica 28 agosto e per i previsori è ancora troppo presto per dire se l’anticiclone africano potrebbe tornare per un’ultima “fiammata” di fine estate.

La protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla per domani 23 agosto. Si prevedono piogge da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, sui settori centro-orientali,

generalmente deboli sulle restanti zone. Per le Isole Eolie: Cielo da parzialmente ad irregolarmente nuvoloso, con

possibilità di isolati piovaschi o brevi rovesci temporaleschi, tendenti a farsi più

probabili e significativi fra la serata e la nottata.