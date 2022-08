Zeus e Robin Hood sono gli angeli del mare, salvano vite in Sicilia

Robin Hood e Zeus non hanno paura di gettarsi in mare e salvare i bagnanti in difficoltà. Sono i bagnini a quattro zampe che hanno già salvato tante vite. Quello di ieri è stato per loro un sabato di grande lavoro come racconta la Sics, la Scuola italiana cani da salvataggio: sono cinque le persone salvate in Sicilia.

Due ragazzi di Catania di 12 e 19 anni sono stati soccorsi da Robin Hood e Zeus davanti alla spiaggia di Giardini Naxos, in Sicilia, intorno alle ore 16 di sabato. I due stavano rincorrendo il pallone volato al largo a causa del vento, ma si sono ritrovati nel giro di qualche minuto in balìa di una corrente molto forte che impediva loro di tornare indietro. A dare l’allarme alle Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio in servizio presso la postazione di Giardini Naxos, è stata la mamma del dodicenne, allarmata e impaurita da quanto stava accadendo a circa 100 metri dalla riva.

Per salvarli sono partiti Robin Hood, golden retriever di 4 anni e Zeus, terranova di 6 anni. Quando le unità di soccorso hanno raggiunto i ragazzi hanno trovato il più piccolo aggrappato alle caviglie del più grande che, in quella posizione, non riusciva a nuotareDopo aver lanciato loro il baywatch è iniziata l’operazione di recupero e in alcuni minuti Robin Hood e Zeus hanno riportato a riva i due ragazzi trainati dai baywatch.