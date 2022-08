“Ci ha svegliato il terremoto”, controlli della Protezione civile nel Palermitano

Ore 6:52:49. Trema il letto, tremano i soprammobili. C’è il terremoto. Sono migliaia le persone che questa mattina si sono svegliate si soprassalto a causa della terra che ha tremato in provincia di Palermo.

Una scossa di magnitudo locale 4.2 si è sprigionata con un ipocentro molto superficiale – solo 4 chilometri – nell’area vicina al Comune di Giuliana, comune dell’entroterra di Palermo. A tremare sono state le case di Chiusa Sclafani, Bisacquino, Contessa Entellina, Campofiorito, Burgio. Le onde sismiche però sono arrivate anche a Corleone e addirittura anche a Sciacca, in provincia di Agrigento. Al momento, secondo quanto si legge sul sito dell’Ingv, non si registrano scosse di assestamento d’intensità rilevanti.

La scossa, come detto ha avuto intensità 4.2. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 4.2 è classificato come terremoto “leggero”e descritto nel modo seguente: oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari.

In seguito al sisma, il Comune di Giuliana, luogo dell’ipocentro, ha fatto sapere tramite una breve nota che al momento non si registrano danni a persone o cose. “Monitoriamo gli eventi in sinergia con la Protezione Civile”, ha fatto sapere il primo cittadino.

Un terremoto che ha fatto subito pensare a quella scossa che nel 1968 ha raso al suolo diversi comuni della Valle del Belìce. Per fortuna però l’intensità della scossa odierna è stata di gran lunga più blanda rispetto a quella terribile scossa che portò morte e distruzione. L’area epicentrale del terremoto di questa mattina è circa 20 chilometri ad est dell’importante sequenza sismica del 1968 nel Belice che coinvolse il medio e basso bacino del fiume Belice tra le province di Trapani, Agrigento e Palermo.

Anche il dipartimento regionale di Protezione civile si è subito attivato dopo l’allarme terremoto. La Soris, Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Siciliana, ha attivato il Funzionario reperibile che, insieme con i colleghi stanno monitorando e verificando telefonicamente tutti i centri di competenza del territorio per rilevare eventuali criticità.

Tra i tanti che non hanno sentito nulla, ci sono tante persone che hanno avvertito la scossa, anche in aree relativamente lontane alla zona dell’epicentro. “Mi è tremato il letto – dice una donna che abita a Giuliana su Facebook – Ho subito capito che si trattava di un terremoto”. “Abito a Corleone e non ho avvertito il terremoto”, dice un’altra persona. “Ho sentito tremare gli oggetti sullo scaffale, non ho realizzato al momento che poteva trattarsi di una scossa”, racconta un uomo che vive a Contessa Entellina. “Il terremoto ci ha svegliati, fa sapere un uomo che vive a chiusa Sclafani, uno dei comuni vicini di qualche chilometro alla zona dell’epicentro.