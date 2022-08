È l’inferno a Pantelleria, case distrutte dal rogo: in volo Canadair ed elicotteri

Pantelleria continua a bruciare. Il vasto incendio ha già seminato distruzione e paura per tutta la notte. Mentre dalle 5 si sono alzati in volo due Canadair, la Protezione Civile Regionale traccia un primo bilancio dei danni. Oltre alla vegetazione andata in fumo, diverse abitazioni sono andate in parte distrutte. Le fiamme hanno infatti colpito prevalentemente infissi e tetti.

La buona notizia, fa sapere il dipartimento regionale di Protezione civile, è che il vento tende a diminuire di intensità e che non è interessata la parte boschiva del parco nazionale.

Nelle località dove sono comparse le prime fiamme è stata anche sospesa l’erogazione dell’elettricità dopo l’esplosione di diversi lampioni. Ben diverso il discorso relativo alla vegetazione distrutta dalle fiamme. Ma è troppo presto per fare un bilancio sull’impatto dell’incendio sul territorio. Infine, per il momento, non si ha notizia di persone ferite.

Alle prime luci del mattino sono decollati dall’aeroporto di Trapani due Canadair alla volta di Pantelleria. I due mezzi aerei hanno eseguito numerosi lanci. Presenti anche elicotteri regionali.

L’incendio ha prima interessato le contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale, costringendo alla fuga numerosi residenti e turisti. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori il rogo sarebbe di origine dolosa. E anche Salvo Cocina, il Capo della Protezione civile della Regione siciliana, non ha dubbi: “Il fuoco è stato appiccato in modo scientifico in due posti diversi di Pantelleria, a favore di vento, approfittando dello scirocco”.

Ieri sera è stata necessaria una evacuazione di massa. In fuga i turisti e i vip. Tra le ville sgomberate ci sono, infatti, anche quelle del giocatore Marco Tardelli e dello stilista Giorgio Armani, solo per citarne alcuni.I mezzi della Guardia costiera di Pantelleria hanno evacuato 30 persone che si trovavano in contrada Gadir al momento dell’incendio che ha minacciato le abitazioni. Le persone sono state recuperate con i gommoni e le motovedette della Guardia costiera, intervenuti dal mare per mettere in salvo chi era pronto a fuggire per la paura delle fiamme. Al porto di Pantelleria ad attendere i mezzi navali di soccorso c’era un’ambulanza del 118, ma nessuno delle persone soccorse ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari.

Cocina, in un’intervista all’Adnkronos, ha aggiunto che “le fiamme, oltre a minacciare le case, potrebbero attaccare la montagna e il Parco nazionale dell’isola: sarebbe un danno notevole, un disastro”. Parlando invece degli interventi in corso per domare le fiamme, data la carenza di uomini e mezzi presenti sull’isola, il Capo della Protezione civile della regione siciliana ha spiegato: “Sul posto è presente la squadra aeroportuale dei Vigili del fuoco e la Forestale, oltre alla Protezione civile. Ora stiamo cercando di mandare altri volontari, ma arriveranno solo domani mattina alle 7, perché partono con la nave delle 23.30 da Trapani”.

Sull’incendio di Pantelleria è intervento anche il sindaco dell’isola Campo. “Ringrazio di cuore tutti gli operatori impegnati a spegnere questi disonorati incendi. Vigili del fuoco, forestali e discontinui, protezione civile, forze dell’ordine, volontari, gente comune, tutti impegnati, anche a rischio della propria vita, per difendere questo territorio. A te vigliacco o a voi vigliacchi dico solo che di essere umano o anche animale non avete nulla, siete solo essere viventi che calpestate ingiustamente questa terra”.

La segnalazione d’incendio a Pantelleria è arrivata in sala operativa Soris Drpc alle 20:10, trasmessa dal Corpo Forestale che ha chiesto il supporto del DRPC Sicilia. L’Incendio di vegetazione è “partito” in almeno due punti sul versante nord est dell’isola, contrada Gadir e vicine, ed era alimentato dal vento di scirocco. Diverse tettorie in legno e gazebo di ville e dammusi sono stati distrutti dalle fiamme. Diverse anche le ville evacuate per motivi di sicurezza.

Sul posto uomini e mezzi VVF, Corpo Forestale regionale, volontari di protezione civile, Carabinieri e personale del Comune. Le unità forestali hanno operato sul versante nord della Cuddia di Gadir. Mentre sul versante mare hanno operato i volontari di protezione Civile del locale Gruppo Comunale.

L’evoluzione dell’incendio è stato seguita per tutto il tempo dal Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Salvo Cocina, in contatto costante con D’Angelo, direttore Emergenza della Protezione Civile Nazionale, con il direttore regionale VVF, Aquilino, con il Comandante del Corpo Forestale regionale e tutti gli enti coinvolti nel sistema.