Inferno tra Monreale e San Giuseppe Jato, evacuazioni: chiusa la Palermo-Sciacca

Alcune villette in zona Pizzuta sono state evacuate

Inferno a Monreale per un grosso incendio che si è sviluppato dalla tarda mattinata di oggi. Le fiamme sono estese nella zona di Giacalone, tra Monreale e San Giuseppe Jato. Quasi impossibile intervenire per le squadre di terra a causa del forte vento si scirocco. Sul posto sta operando con no poche difficoltà anche un Canadair.

Alcune villette in zona Pizzuta sono state evacuate. Sul posto anche i Carabinieri di Monreale.

Intanto la strada statale 624 “Palermo-Sciacca” è stata chiusa al traffico tra il km 14,500 e il km 20,000, a Monrerale, per la presenza dell’incendio che è giunto fino ai margini della sede stradale.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità – provvisoriamente deviata agli svincoli di Giacalone e Piana degli Albanesi – e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.