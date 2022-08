Incidente auto-moto a Palermo, muore un 57enne

La vittima è Fabrizio Manno, coinvolto in un incidente stradale in viale Regione Siciliana

Fabrizio Manno, 57 anni compiuti da poco, non ce l’ha fatta dopo essere stato vittima di un incidente stradale avvenuto a Palermo. L’uomo si è spento mercoledì sera all’ospedale palermitano di Villa Sofia.

La vittima era rimasta ferita in un incidente avvenuto lo scorso 11 agosto in viale Regione Siciliana all’altezza del negozio Leroy Merlin, in direzione dell’ospedale Cervello.

Secondo quanto ricostruito, Manno era in sella ad una moto Yamaha R1, quando si è scontrato con un’automobile. Era giunto in ospedale in condizioni gravissime e non ce l’ha fatta nonostante le cure dei medici.

Sul posto era intervenuta l’Infortunistica Stradale della polizia municipale di Palermo ed i sanitari del 118.