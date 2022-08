Il Palermitano in fiamme, evacuazioni a Palermo, Monreale, Carini e Misilmeri

Incendi in tutta la provincia di Palermo e nel capoluogo siciliano. La situazione più critica a Palermo, a Borgo Nuovo, a Monreale e a Carini.

A Palermo fiamme in mezzo alle case del quartiere Borgo Nuovo dove alcuni residenti hanno abbandonato le abitazioni. Tra loro anche le suore minori di San Francesco che hanno una sede in via Bronte. Le fiamme hanno avvolto il quartiere di Borgo Nuovo. In tanti stanno lasciando le abitazioni.

Intervento delicato tra Misilmeri e Bonagia dove ha preso fuoco un serbatoio gpl fuori terra. Fortunatamente non si registrano feriti né ulteriori danni.

Bruciano anche le colline attorno a Palermo. A Monreale un grande incendio a Valle Presti nella zona di Giacalone. Qui stanno intervenendo diverse squadre antincendio. I soccorsi sono ostacolati dal forte vento di scirocco. Diverse abitazioni sono state evacuate nella zona della Pizzuta. Il fuoco ha raggiunto e superato un tratto della strada statale 624, la Palermo-Sciacca, che è stata chiusa per motivi di sicurezza. Sul posto sono giunti i Carabinieri.

Un altro fronte è divampato tra Torretta e Carini. Anche qui ci sono minacciate delle abitazioni. I vigili del fuoco e i forestali sono tutti impegnati per cercare di arginare gli incendi.Fiamme anche a Piana degli Albanesi. Sono diversi gli ettari distrutti dai roghi.

Altri incendi sono stati registrati sulla Palermo-Sciacca, nella zona di San Giuseppe Jato.

L’autostrada A19dir è stata chiusa al traffico, in direzione Catania, tra via Giafar e Villabate, per la presenza di un incendio ai margini della sede autostradale. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata in complanare, e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Anche la strada statale 113 “Settentrionale Sicula” è stata chiusa al traffico in prossimità del km 322,700, ad Alcamo (TP), per la presenza di un incendio ai margini della sede stradale.