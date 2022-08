Paura sulla Palermo-Sciacca, auto distrutta da incendio

ALTOFONTE – Momenti di paura questa mattina lungo la Palermo-Sciacca per l’incendio improvviso che ha colpito un’automobile. La vicenda all’altezza dello svincolo di Altofonte.

Sono stati davvero momenti di forte apprensione sulla Strada Statale 640 Palermo-Sciacca, da tutti conosciuto come lo scorrimento veloce, per il rogo che ha distrutto una vettura una Lancia. Per fortuna i riflessi pronti dell’autista gli hanno consentito di uscire fuori dall’abitacolo e mettersi in salvo dopo aver visto le fiamme fuoriuscire dal vano motore.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme che, ormai, avevano inghiottito del tutto l’automobile. Il fuoco aveva anche iniziato a espandersi lungo la vegetazione che costeggia la carreggiata.

L’incendio ha causato anche diversi boati, qualche disagio lungo la SS640 e una densa colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza.