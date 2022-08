A Palermo 43 gradi e il ristorante resta chiuso oggi, “Ci vediamo domani”

Troppo caldo e il ristorante chiude, accade a Palermo in una giornata in cui la temperatura è arrivata a toccare i 43 gradi.

“Il ristorante Disiu Officina della Pizza comunica che questa sera 18 agosto 2022 rimarrà chiuso perché le temperature di oggi non ci permettono di lavorare in condizioni idonee quindi ci vediamo domani. Grazie per la comprensione”. E’ quanto hanno scritto sui social i titolari per spiegare la chiusura del locale per oggi. E’ l’effetto delle altissime temperature che si sono registrate oggi in provincia di Palermo.

Intanto per la giornata di domani è stata diramata un’altra allerta per ondate di calore e per l’alto rischio di incendi in tutta la Sicilia. Le temperature comunque saranno leggermente più basse rispetto a quelle di oggi.