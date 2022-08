Regalo di anniversario personalizzato: consigli

Gli anniversari sono sempre eventi speciali, da festeggiare con un bel regalo personalizzato, ma non sempre la scelta è facile. Il più delle volte, non si hanno le idee chiare né tanto tempo per pensare a una soluzione originale, anche quando questa è a portata di mano.

Il motivo non è difficile da comprendere: di solito, si possiede qualche fotografia del destinatario del dono, ma quasi nessuno pensa di utilizzarla per acquistare un oggetto pensato proprio per quella persona. Ed è qui che si apre un ampio ventaglio di opportunità, basta solo saperle cogliere.

Regalo di anniversario personalizzato, l’importanza di un’immagine rappresentativa

Indipendentemente dal tipo di dono, il punto cruciale della scelta risiede nella immagini. Le foto dovranno rappresentare un tratto del carattere del soggetto o la ricorrenza festeggiata, pertanto potranno includere anche altre persone, purché legate all’evento. È il caso degli anniversari di matrimonio, di fidanzamento o della promozione a un nuovo incarico, tanto per fare alcuni esempi.

Una volta trovato il materiale fotografico più adatto al regalo, occorre dare un’occhiata agli aspetti tecnici. Ogni scatto dovrà risultare bilanciato, perfettamente a fuoco, privo di ombre che disturbano la composizione e, possibilmente, ad alta risoluzione. Il consiglio in più è quello di scartare figure con testa, mani e piedi parzialmente o totalmente fuori dall’inquadratura. Lo stesso dicasi per i piani interi con margini troppo stretti o larghi.

Fotolibro, un’idea vincente come regalo per l’anniversario

Il regalo personalizzato più gettonato per le ricorrenze è, sicuramente, il fotolibro anniversario, soprattutto quando il legame tra chi dona e chi riceve è particolarmente significativo. Probabilmente è anche il più facile a cui pensare, se si ha parecchio materiale a disposizione su cui lavorare.

Esistono tanti buoni motivi per cui eleggerlo tra le opzioni preferite e non solo perché trova grande apprezzamento tra i destinatari. Tra i punti di forza dell’album a tema anniversario vale la pena ricordare:

velocità e semplicità di realizzazione;

e di realizzazione; vasta possibilità di scelta per copertina , impaginazione , rilegatura;

, , prezzi accessibili;

tempi di attesa brevissimi.

Alcune piattaforme permettono l’impostazione dei dettagli in piena autonomia dal sito web, come formato, qualità della carta, tipi d’inchiostro e molto altro. Ad ogni modo, tutti i materiali utilizzati dovranno essere di ottima qualità, resistenti all’usura e all’acqua.

Altre soluzioni per doni d’anniversario personalizzati

Naturalmente, il fotolibro non è l’unica carta da giocare quando si vuol fare un regalo su misura per qualcuno. Esistono tante altre opportunità per stupire chi vogliamo bene, da prendere in considerazione a seconda delle preferenze e dei budget a disposizione.

Un’idea carina può essere quella del box contenente un certo numero di stampe, oppure un quadro di legno o una tazza contenenti un’immagine ispirata all’occasione. Chi ama le foto in stile Polaroid, invece, gradirà moltissimo un kit in stile vintage, mentre la maglietta è l’ideale per i soggetti più stilosi e creativi.

Ma le soluzioni non finiscono certo qui: si estendono anche a oggetti ben diversi sia dall’album personalizzato sia dalla tazza con foto. È il caso delle calamite, dei cuscini, delle cover per smartphone, in grado di dare un tocco di estro agli ambienti della casa e all’outfit.

Prima dell’acquisto di questo genere di gadget, è bene verificare la resistenza dei materiali e degli inchiostri all’acqua, ai detergenti e, quando previsto, al lavaggio in lavastoviglie o in lavatrice. Tali informazioni si possono trovare sulle schede tecniche dei prodotti.