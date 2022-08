Incidente mortale all’Addura, la vittima è Giuseppe Sorrentino di 47 anni

L'uomo era in sella ad uno scooter che si è scontrato con una Fiat 500 all'altezza del Solemar

PALERMO – E’ Giuseppe Sorrentino, 47 anni, la vittima dell’incidente mortale avvenuto questa notte all’Addaura.

Giuseppe Sorrentino, è morto quando erano circa le 21.30 dopo che il suo scooter si è scontrato con una vettura, una Fiat 500 che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto che è costato la vita all’uomo si è verificato all’altezza del Solemar.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento di un’ambulanza del 118. I sanitari hanno provato a rianimare la vittima senza però riuscirci. La salma del 47enne è stata portata nella camera mortuaria in attesa di nuove disposizioni da parte della Procura di Palermo.

La dinamica dell’incidente avvenuto nel corso delle ore notturne è ancora da ricostruire da parte gli agenti della polizia di Stato e della polizia municipale. Le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale palermitana.