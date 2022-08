Arriva Poppea in Sicilia, nuova ondata di caldo africano

PALERMO – Arriva una nuova ondata di caldo africano in Sicilia dove le temperature saliranno dopo le piogge dei giorni scorsi. Per domani 17 agosto sarà allerta meteo sull’isola.

La Protezione civile regionale ha pubblicato il bollettino per rischio incendi e ondate di calore del 17 agosto e per le successive 24 ore. Lo rende noto il Comune di Palermo. In particolare, per domani, a Palermo è previsto un rischio di ondate di calore di livello intermedio (2, colore arancione), con una temperatura massima percepita di 37°C.

Previsione al rialzo per dopodomani, 18 agosto, quanto la temperatura massima percepita potrebbe attestarsi sui 39°C (livello 3, colore rosso).

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per domani nella provincia di Palermo è “alta” la pericolosità prevista (livello di “attenzione”, colore rosso).

La situazione

Un promontorio, di matrice nord-africana, tende ad affermarsi sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, portando un generale miglioramento del tempo, associato ad un sensibile, anche se temporaneo, aumento delle temperature, al Centro-Sud e sulla Pianura Padana. Da domani sera, tuttavia, un sistema frontale atlantico interesserà le regioni italiane di nord-ovest, con piogge e temporali. La ventilazione si disporrà dai quadranti meridionali rinforzando, specie in area tirrenica.