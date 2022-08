L’omicidio di Vincenzo a Balestrate, la famiglia, “Crediamo nella giustizia, chi sa collabori”

È un appello rivolto a chiunque avesse elementi utili per chiarire chi ha ucciso Vincenzo Trovato quello della della famiglia. Un appello che arriva dopo giorni di silenzio, nel rispetto del lavoro degli investigatori. La famiglia della giovane vittima inoltre chiede silenzio e rispetto nella memoria del familiare strappato alla vita troppo presto.

È la famiglia del giovane Vincenzo Trovato, ucciso la notte del 12 agosto a Balestrate, a rompere il silenzio e ad affidre a “Il Tarlo”, giornale locale del partinicese, le prime dichiarazioni dopo i tragici eventi che hanno coinvolto il 22enne trappetese. Chiedono rispetto per il proprio dolore e lanciando un appello alla collaborazione con le forze dell’ordine al fine di far luce su quanto accaduto quella tragica notte sul lungomare Felice D’Anna.

«La famiglia di Vincenzo – dice una nota – vuole ringraziare tutta la comunità per i tanti gesti di vicinanza e di affetto che sono stati mostrati in questi giorni di grande dolore. Tuttavia, è volontà della famiglia di non rilasciare ulteriori dichiarazioni, mantenendo il massimo riserbo, nel rispetto della memoria di Vincenzo e del dolore di tutta la famiglia. Crediamo nella giustizia e nel lavoro degli inquirenti e chiediamo la collaborazione di tutti per avere verità per il nostro Vincenzo».

Per l’omicidio di Vincenzo Trovato c’è già un fermo su cui il gip di Palermo non ha ancora sciolto le riserve, si tratta di G. I., trentenne originario di Castelvetrano e residente a San Donato Milanese. Ad inchiodare l’uomo ci sarebbero le immagini delle telecamere ed alcune testimonianze dei presenti sul luogo al momento dell’aggressione.

Intanto le indagini sulla morte di Vincenzo Trovato proseguono a ritmo serrato. Resta ancora da chiarire il movente e l’arma con cui l’aggressore avrebbe colpito la vittima, tranciandone l’arteria femorale. A tal proposito nuove importanti informazioni potranno arrivare dall’esame autoptico previsto per i prossimi giorni.

Alla richiesta di verità dei familiari fa eco la comunità trappetese, che a gran voce chiede giustizia per un giovane da tutti descritto come buono, disponibile e pieno di voglia di vivere: una vita strappata dalla follia di una notte di mezza estate.