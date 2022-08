Due scosse di magnitudo 2.7 si somo verificate questa mattina nel Canale di Sicilia. Non si registrano danni a cose o persone

Terremoti in Sicilia, due scosse a Pantelleria

Scia di scosse di terremoto in Sicilia. Questa mattina altri due eventi a distanza temporale ravvicinata rispetto a ieri.

In particolare, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 si è verificata questa mattina nel Canale di Sicilia, alle 8:48. L’epicentro è stato individuato dai sismografi nei pressi dell’isola di Pantelleria, con ipocentro ad una profondità di 10 km. Poi una seconda scossa, con medesimo epicentro, è stata registrata dai sismografi INGV alle 9:25, questa volta ad una profondità di 13 km.

Ieri altre tre scosse di terremoto sono state registrate nel Canale di Sicilia.

Il 13 Agosto 2022 ore 04:42 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 e profondità 15 km a Stretto di Sicilia. Poi un’altra di pari magnitudo alle 5.19 e un’altra ancora di magnitudo 2.8 alle 5.44. I dati sono stati elaborati dalla Sala sismica Ingv di Roma.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.4 è classificato come terremoto “molto leggero”e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. I terremoti non hanno fatto registrare danni o particolari conseguenze.