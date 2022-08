Lo schianto e la tragedia, morto a 26 anni Salvatore Tomasi

Un giovane, il 26 enne Salvatore Tomasi, ha perso la vita questa mattina a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, in un incidente stradale. La seconda vittima in poche ore in Sicilia.

Il ragazzo sembra viaggiasse a bordo di una BMW sulla SP161 da Militello Rosmarino a Sant’Agata di Militello, quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiatandosi contro un muretto.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello. Inutili i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. Sul posto per i rilievi del caso la Polizia del commissariato di Sang’Agata Militello.

Ieri un altro incidente mortale ancora una giovane vittima della strada. Andrea La Spina, 37 anni, tifoso del Catania che proveniva da Ragalna, sede del ritiro estivo della squadra rossazzurra, è morto nello scontro tra la sua moto e un’automobile. L’uomo si era recato a seguire gli allenamenti del Catania, stava rientrando con la propria moto, una Bmw 1300, ma sulla statale è rimasto coinvolto in un tamponamento che gli è costato la vita.

Sul posto sono giunti oltre al personale del 118, anche la polizia municipale di Belpasso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.