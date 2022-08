La lite in spiaggia e l’omicidio di Vincenzo Trovato, fermato il presunto accoltellatore

Sono grandi momenti di dolore a Trappeto, in provincia di Palermo

La lite in spiaggia e l’omicidio di Vincenzo Trovato, fermato il presunto...

Balestrate e Trappeto attoniti per la morte di Vincenzo Trovato. Ora c’è un 30enne fermato perché indiziato dell’omicidio.

Sono grandi momenti di dolore a Trappeto, in provincia di Palermo, dove risiedeva il giovane Vincenzo. Una comunità a lutto, che si stringe attorno al dolore della famiglia, colpita da un la così grave perdita. Non è ancora chiara la dinamica di cosa è avvenuto nel corso della notte dell’11 agosto sul lungomare di Balestrate. Fatto sta che ieri, dopo ore di sospetti, è arrivato il fermo di un ragazzo di 30 anni, ritenuto l’autore della coltellata mortale inferta al 22enne.

Secondo quanto ipotizzano i Carabinieri, Trovato sarebbe stato raggiunto da un fendente nel corso di una discussione sfociata in una lite. Non sono chiari né i motivi che hanno fatto nascere la lite e nemmeno la dinamica esatta. Il ragazzo è giunto presso la Guardia medica di Balestrate ancora in vita poi però la situazione è precipitata visto che il colpo avrebbe interessato una importante arteria. Il ragazzo sarebbe morto dissanguato ancora prima di giungere all’ospedale di Partinico.

Ieri i Carabinieri di Partinico e della Stazione di Balestrate hanno da subito avviato le indagini. Hanno sentito gli amici della vittima, hanno preso in esame alcune telecamere. Sono così giunti al sospettato, portato in caserma già nel corso della mattinata. Poi nel pomeriggio è giunto il fermo. Secondo quanto trapela, dovrebbe trattarsi di un ragazzo residente in provincia di Trapani.

Intanto il corpo di Vincenzo Trovato è stato portato presso l’istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. Qui dovrebbe essere sottoposto all’autopsia.

Vincenzo Trovato da tutti è descritto come un ragazzo normale a cui piaceva divertirsi. Era impegnato nell’impresa agricola della famiglia e conduceva una vita tranquilla. Mentre restano ancora da ricostruire le fasi del terribile omicidio, Trappeto si è fermato. Il sindaco ha fermato le manifestazioni organizzate in paese e ha proclamato il lutto cittadino per la giornata del funerale.