Palermo, gli IperCoop dei centri commerciali Forum e La Torre passano al Gruppo Arena

Il Gruppo Arena acquisisce i due ipermercati Coop che erano stati rilevati dal Gruppo Radenza, e precisamente i due ipermercati fiore all’occhiello del marchio Coop nei centri commerciali La Torre e Forum. Sono 170 i lavoratori coinvolti che passeranno da un’azienda all’altra e precisamente 72 al La Torre e 98 al Forum.

Giuseppe Aiello segretario generale Filcams Cgil Palermo, Sandro Pagaria segretario generale Filcams Sicilia, Mimma Calabrò della Fisascat Cisl e Marianna Flauto, segretaria generale della Uiltucs Sicilia, spiegano che “con il buon fine di questa operazione cambierà insegna e marchio. Come organizzazioni sindacali ci adopereremo affinché i lavoratori non subiscano alcun trauma sul piano occupazionale fiduciosi che la contrattazione con le controparti possa andare a buon fine, con il passaggio dei lavoratori alle medesime condizioni contrattuali e normative”.

“Abbiamo chiesto l’incontro – continua – al fine di esperire l’esame congiunto per garantire la salvaguardia occupazionale e definire, secondo le previsioni di legge, il passaggio dei lavoratori. Chiederemo chiarimenti e garanzie circa il prosieguo del piano industriale del Gruppo Radenza, che prevedeva sviluppo su Palermo e sulla Sicilia occidentale con il marchio Coop, piano industriale che, anche alla luce di questa procedura, non vogliamo sia messo in discussione. Chiederemo chiarimenti e garanzie al Gruppo Radenza sul territorio palermitano anche rispetto a quel piano di sviluppo previsto dall’accordo regionale e dall’accordo nazionale. Riteniamo che il marchio Coop debba rimanere in Sicilia e dovrà avere lo sviluppo che merita soprattutto nella parte occidentale dell’isola”.