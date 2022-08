Incidente mortale sulla Statale, la vittima è Andrea La Spina

Incidente mortale sulla Statale e ancora una giovane vittima della strada. Andrea La Spina, 37 anni, tifoso del Catania che proveniva da Ragalna, sede del ritiro estivo della squadra rossazzurra, è morto nello scontro tra la sua moto e un’automobile

L’uomo si era recato a seguire gli allenamenti del Catania, stava rientrando con la propria moto, una Bmw 1300, ma sulla statale è rimasto coinvolto in un tamponamento che gli è costato la vita.

Sul posto sono giunti oltre al personale del 118, anche la polizia municipale di Belpasso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.

Le condoglianze del Calcio Catania

In serata sono giunte le condoglianze del Catania tramite una nota ufficiale. “Il presidente Rosario Pelligra – si legge nel comunicato – esprime sincere condoglianze per la scomparsa di Andrea La Spina, giovane tifoso rossazzurro che ha perso la vita oggi, in un incidente stradale. “Siamo sconvolti e profondamente addolorati, dinanzi a una tragedia del genere tutto passa in secondo piano. Il Catania non dimenticherà Andrea, così innamorato di questi colori e delle squadra della sua città. Con il cuore, siamo vicini alla famiglia La Spina. Una delegazione del nostro club parteciperà ai funerali”.

La nota di Anas

“Sulla strada statale 121 “Catanese” il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Catania a causa di un tamponamento avvenuto al km 15, in territorio comunale di Belpasso (CT). Nel sinistro, una persona ha perso la vita. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile”.